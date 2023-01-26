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«Изменяла даже с крестником»: стали известны подробности о третьей жене Игоря Лифанова

Александр Афонин
Общество
«Изменяла даже с крестником»: стали известны подробности о третьей жене Игоря Лифанова
Фото: Youtube / Кубань 24

В далеком 2011 году актер Игорь Лифанов женился на своей третьей жене Елене Косенко, а через полгода у них родилась дочь Алиса. Пара на публике выглядела счастливо, но отношения супругов были далеки от идеала — супруга регулярно изменяла мужу.

— Когда Игорь трезвый, он не вспоминает о прошлом, а как выпьет — его накрывает. Он думал, что даст Лене фамилию, хорошую жизнь, и она всегда будет благодарна, но нет. Как была портовой проституткой, так и осталась. Изменяла со всеми, даже с его крестником в соседней комнате, — сказали в окружении актера.

По информации StarHit, из-за этого пара часто ссорится. Летом прошлого года конфликт дошел до такой степени, что Косенко выгнала Лифанова из дома. При этом она угрожала ему, что опубликует в Сети все их домашнее видео. Звезда сериала «Бандитский Петербург» терпит это лишь из-за дочери.

До этого певица Анна Седокова рассказала, что ее больше всего раздражает в муже — известном баскетболисте Янисе Тимме. По словам исполнительницы, по долгу профессии супруг крайне серьезно относится к тренировкам и заставляет жену поддерживать форму, тогда как сама Седокова этого терпеть не может.

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