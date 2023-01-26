Песков прокомментировал поставки Западом вооружений Украине

Фото: Администрация президента РФ

Тот факт, что Запад планирует поставить новое оружие Украине, свидетельствует о его прямой и нарастающей вовлеченности в конфликт. Такое мнение в четверг, 26 января, выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что европейские и американские политики постоянно акцентируют внимание на том, что поставки оружия Киеву не означают вовлеченность Европы и США в конфликт.

— Мы с этим категорически не согласны… Все, что делают и Альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт — мы видим, что она растет, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Недавно Германия сообщила о своем решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО будет поставлять Украине оружие «столько, сколько потребуется». При этом США и Европа активно обсуждают поставки новых видов вооружения, в том числе и тяжелого. «ВМ» разбиралась, какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле.