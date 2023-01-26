Песков: В Кремле не обсуждают смену статуса спецоперации

Фото: Администрация президента РФ

Вопрос об изменении статуса спецоперации на фоне западных поставок Украине новых видов вооружений не стоит на повестке дня в Кремле. Об этом в четверг, 26 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

До этого депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в связи с реализацией поставок танков украинской армии имеет место рассмотреть вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине. По словам депутата, изменение статуса СВО позволит произвести милитаризацию экономики России, что положительно отразится на итогах.

Накануне Германия сообщила о своем решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Leopard 2 — это основной боевой танк немецкой и ряда других европейских армии. Его разработали в Германии в конце 1970-х годов. На данный момент самые распространенные модификации А4, А5 и А6, но есть и наиболее современная версия 2А7+.