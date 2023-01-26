Dziennik gazeta prawna: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29

Фото: Минобороны РФ

Польское государство отправило по частям Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом сообщает издание Dziennik gazeta prawna.

— Еще весной прошлого года Польша по частям после большого спора о том, следует ли и как передавать самолеты, поставила украинцам определенное количество МиГ-29. Только способом — назовем его условно — комбинированным, — говорится в сообщении.

В частности, поляки предоставляют украинской армии запасные части истребителей: фюзеляжи или крылья.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поставки Западом вооружений Украине. По его словам, тот факт, что Запад планирует поставить новое оружие Украине, свидетельствует о его прямой и нарастающей вовлеченности в конфликт.

Недавно Германия сообщила о своем решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО будет поставлять Украине оружие «столько, сколько потребуется». При этом США и Европа активно обсуждают поставки новых видов вооружения, в том числе и тяжелого. «ВМ» разбиралась, какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле.