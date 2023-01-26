Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Картаполов объяснил отсутствие необходимости менять статус спецоперации

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Картаполов объяснил отсутствие необходимости менять статус спецоперации
Фото: Пресс-служба Госдумы

В настоящее время нет никакой необходимости менять статус спецоперации на Украине, в том числе на статус «война». Такое мнение в четверг, 26 января, выразил глава Комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

— Американцы поставляли афганцам Stinger, и что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продает. Мы тоже поставляли свои танки в разные страны, — приводит слова Картаполова РБК.

Как ранее заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, в связи с реализацией поставок танков ВСУ имеет место рассмотреть вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине. По словам депутата, изменение статуса СВО даст возможность произвести милитаризацию российской экономики, что положительно отразится на итогах.

До этого в Германии сообщили о решении поставить Киеву танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Спецоперации Россия Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы слишком надеемся на материальное

Все мнения
О проекте