Картаполов объяснил отсутствие необходимости менять статус спецоперации

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В настоящее время нет никакой необходимости менять статус спецоперации на Украине, в том числе на статус «война». Такое мнение в четверг, 26 января, выразил глава Комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

— Американцы поставляли афганцам Stinger, и что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продает. Мы тоже поставляли свои танки в разные страны, — приводит слова Картаполова РБК.

Как ранее заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, в связи с реализацией поставок танков ВСУ имеет место рассмотреть вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине. По словам депутата, изменение статуса СВО даст возможность произвести милитаризацию российской экономики, что положительно отразится на итогах.

До этого в Германии сообщили о решении поставить Киеву танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».