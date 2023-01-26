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«Подарок для русских»: поляки осудили генерала после его слов о «танковом кулаке» Украины

Александр Афонин
В мире
«Подарок для русских»: поляки осудили генерала после его слов о «танковом кулаке» Украины
Фото: Unsplash

Читатели издания wPolityce раскритиковали слова бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, который заявил о необходимости «танкового кулака» для Украины.

По словам генерала, «танковый кулак» якобы позволит украинским вооруженным силам одержать вверх над российской армией. Предоставленные танки Abrams и Leopard, как он утверждает, смогут свести на нет преимущество России. Данное заявление вызвало активную критику.

— Вообще-то «Леопарды», а тем более «Абрамсы» нужны русским, чтобы получить технологии, необходимые для совершенствования собственных танков. Появление этих машин на Украине — подарок для русских, — сказал Stracić moźe tylko NATO.

Многие пользователи сошлись на мнении, что реализация поставок приведет только к эскалации конфликта. Так, Kadwa поинтересовалась, в чьих интересах находится последующая гибель украинских войск. Bydg в свою очередь заявил, что Украина как государства будет уничтожено, передает РИА Новости.

Накануне Германия сообщила о своем решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

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