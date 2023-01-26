В Госдуме ответили на условие Зеленского о прекращении конфликта на Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы

Условие президента Украины Владимира Зеленского о прекращении конфликта с Россией при полном выводе ее армии с территории республики неприемлемо. Об этом в четверг, 26 января, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— У нас даже конституционно Крым — это территория России, четыре региона, которые вошли в состав страны, — это территория России. Он (Зеленский — прим. «ВМ») считает, что это территория Украины, на которой они могут разворачивать базы НАТО и угнетать российских граждан, которые имеют иные политические взгляды на жизнь, чем взгляды, которые навязывают Украине, — сказал парламентарий.

Это противоречит интересам территорий, вошедших в состав России в 2022 году, а также Крымского полуострова, цитирует Чепу «Лента.ру».

До этого Зеленский заявил, что боевые действия на территории Украины закончатся, когда российские войска покинут страну. Помимо этого, глава украинского государства добавил, что жизни людей являются для него приоритетом.

19 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что специальная военная операция на территории Украины так или иначе должна закончиться за столом переговоров.