«Международный день русского романса» состоится в Москве 4 февраля

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Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

На сцене Государственного Кремлевского дворца состоится программа «Международный день русского романса» 4 февраля в 18:00. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— Каждый год в первую субботу февраля на главной сцене страны царит великий русский романс и звучат лучшие молодые голоса. Еще в 2017 году этот проект получил эгиду Всемирной организации ЮНЕСКО, — говорится в сообщении.

На протяжении почти 30 лет главным популяризатором русского романса в мире является Международный конкурс молодых исполнителей «Романсиада». Его лауреатами стали многие звезды современного вокального искусства. К примеру, именно с победы на «Романсиаде» начал свой путь народный артист России Николай Басков.

4 декабря 2022 года состоялся финал XXVI конкурса русского романса «Романсиада» в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Сезон 2022 года был открыт «Донецкой Романсиадой», которая прошла с 15 по 17 февраля.