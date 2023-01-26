В Москве аннулировали более 450 разрешений на работу такси в 2022 году

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В 2022 году суды приостановили в Москве действие 451 разрешения на осуществление деятельности в качестве перевозчика в связи с повторными нарушениями таксиста. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Если таксист повторно нарушает правила перевозки или по его вине случилась авария, в которой погибли или пострадали люди, у перевозчика аннулируют разрешение на ведение таксомоторной деятельности, — говорится в сообщении.

Недостатки в работе водителей выявляла Московская административная дорожная инспекция — по каждому случаю были поданы исковые заявления в суды, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы заявили, что за 2022 год количество ДТП с участием таксистов в столице сократилось на 4,4 процента. По данным ведомства, также за отчетный период сократилось количество летальных исходов и получения травм в таких авариях на 46,4 и 1,9 процента соответственно.