Два автомобиля столкнулись на 11-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 11-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 11-го километра МКАД, в районе съезда на Новорязанское шоссе, произошло столкновение двух автомобилей. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В данный момент на месте аварии работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Позже стало известно о восстановлении движения на данном участке, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла в Подмосковье на трассе М-11 Москва — Санкт Петербург, где столкнулись 16 автомобилей. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

26 января в ЦАО произошло ДТП с участием полицейской машины и автомобиля такси. В результате столкновения пострадали два человека.