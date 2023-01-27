Junge Welt: Просящий все больше вооружений Зеленский похож на старуху из сказки Пушкина

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Президент Украины Владимир Зеленский действует, как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, требуя от западных стран все больше и больше оружия. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.

— Во всей Европе рассказывают «Сказку о рыбаке и рыбке» — притчу о женщине, которой всего было мало. И в ФРГ эта сказка тоже повествует о старом рыбаке и его жене. Рыбак поймал золотую рыбку, готовую исполнить любое его желание. Но женщина через рыбака требовала от рыбки все больше и больше. До тех пор, пока у золотой рыбки не лопнуло терпение, и она не оставила ненасытную старуху ни с чем, — написал он.

Также журналист сравнил украинского лидера с надоедливым соседом, который постоянно просит что-то одолжить. Кроме того, Зеленский является олицетворением главной дилеммы роли Украины в противостоянии с РФ, так как денежные расходы на конфликт возложены на другие страны, отметил Лаутербах.

— Понадеявшись на вступление в Евросоюз, Украина может оказаться у разбитого корыта. То есть она будет разорена, окажется полностью зависимой от чужой воли — и все ради чего? Запад не добьется ослабления России, а вступление в ЕС останется для Киева недостижимой мечтой, — заключил обозреватель.

Соединенные Штаты и Украина могут не пережить попытки нанести удар по российскому Крыму. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.