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Politico: ВСУ получит от США танки M1A2 Abrams без особой брони на основе урана

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: ВСУ получит от США танки M1A2 Abrams без особой брони на основе урана
Фото: shutterstock

Вооруженные силы Украины получат от Соединенных Штатов усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, без секретного броневого сплава. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что политика Штатов запрещает экспорт танков Abrams, которые защищены броней на основе обедненного урана. Данный сплав считается секретным, и в случае продажи за границу его заменяют другими броневыми конструкциями.

На складах Пентагона в настоящее время нет обещанных Украине танков нужной модели. Об этом 26 января заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Танки Abrams производятся только на заводе General Dynamics, который может выпускать 12 единиц в месяц. Но сейчас он занят выпуском танков для Тайваня и Польши.

Представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

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