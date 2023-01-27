Сомелье Руденко оценил качество вин, производимых в России

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В России производят вина мирового уровня, которые по качеству ничем не уступают импортным. Такое мнение высказал винный эксперт, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.

По словам Руденко, сравнивать российское вино с импортным очень сложно, потому что нет такого понятия как «импортное вино» в качестве единого целого, это набор самых разных продуктов, происходящих из разных стран, имеющий самые разные свойства.

Тем не менее эксперт отметил, что в России производят алкоголь отличающийся хорошим качеством. Об этом свидетельствуют оценки зарубежных экспертов: многие российские винодельни в прошлые годы участвовали винных конкурсах в разных странах. Со всех конкурсов они возвращались с наградами, с дипломами призеров. Таким образом, российское вино может конкурировать с винами из любой страны, передает РИАМО.

Ранее эксперт Роскачества Олеся Буняева рассказала, какие продукты не стоит сочетать с вином. Брокколи, брюссельская капуста и чеснок хуже всего подходят для застолья с вином, передает ФАН.

До этого крупный аналитический центр привел данные, согласно которым производство российского алкоголя на фоне западных санкций выросло на 10 процентов за год. «Вечерняя Москва» узнала, какие напитки сейчас делают у нас и в чем их преимущества.