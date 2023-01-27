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Ефимов: Инфляция в Москве составила 11,7 процента в 2022 году

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Инфляция в Москве составила 11,7 процента в 2022 году
Фото: Пресс-служба

Потребительские цены в столице за 2022 год выросли на 11,7 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 27 января.

— В марте прошлого года на фоне потребительского ажиотажа стоимость товаров и услуг в столице резко выросла, но уже в апреле началась коррекция цен. С июля по октябрь в городе наблюдалась дефляция, — сказал представитель мэрии.

Главными причинами дефляции стали укрепление курса рубля, а также стабилизация спроса и увеличение предложения товаров за счет роста объемов внутреннего производства.

Ефимов также добавил, что в ноябре и декабре рост инфляции вновь ускорился по причине завершения сезона низких цен на плодоовощную продукцию и повышения потребительской активности перед новогодними праздниками.

В результате по итогам прошлого года инфляция в столице составила 11,7 процента. Данный показатель оказался ниже прогнозируемых ранее 12,1 процента.

Среднегодовая инфляция в Москве в 2022 году зафиксирована на уровне 12,9 процента. По данным столичного департамента экономической политики и развития, за год продовольственные товары в городе подорожали на 9,4 процента, а непродовольственные — на 11,5 процента.

В свою очередь стоимость услуг увеличилась на 14,2 процента. Из продуктов сильнее всего в прошлом году в столице подорожали кондитерские изделия — на 22 процента, а на кофе и мясные консервы — на 19 процентов соответственно.

В сегменте непродовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован на легковые автомобили — 35 процентов, стиральные машины — 25 процентов. Наибольшее снижение цен за год отмечено на пиломатериалы — на 19 процентов, а также на ноутбуки — 11 процентов.

До этого Ефимов рассказал, что количество безработных в Москве за прошлый год снизилось на 23 процента и составило порядка 28,1 тысячи человек. Стабилизировать рынок труда в городе в 2022 году помогли взвешенная политика в сфере занятости, меры поддержки предприятий и бизнеса, а также активная программа по замещению продукции иностранных брендов.

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