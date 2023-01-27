Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Арбатско-Покровская линия Карта всех событий

На Арбатско-Покровской линии метро восстановили движение поездов. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении.

График движения поездов на Арбатско-Покровской линии был изменен из-за упавшего на рельсы человека. По словам источника «ВМ», инцидент произошел на восточном участке линии. Пострадавший попал под второй вагон, его уже извлекли и перенесли в вестибюль станции.

Аналогичная ситуация произошла 13 января на Кольцевой линии. Тогда из-за упавшего на пути человека не было движения от станции «Белорусская» до станции «Парк культуры».