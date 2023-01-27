Эксперт рассказала, к каким уловкам прибегают магазины косметики

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Магазины косметики чаще всего прибегают к различным маркетинговым уловкам. О них рассказала маркетолог Ксения Максимова.

— Ключевая акция, которую используют косметические магазины, — «3 по цене 2». Казалось бы, что может быть приятней, чем получить товар в подарок? Но на деле это редко бывает выгодно, — рассказала она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Обычно при таких акциях нужно купить два одинаковых средства, чтобы получить такое же третье. Редко кому это действительно нужно. Плюс магазины часто используют уловку с завышением цены. Поэтому стоит посмотреть в интернете реальную стоимость товара перед совершением покупки.

Еще один способ продать больше и дороже — готовые наборы. Чаще всего дешевле выйдет купить все по отдельности и упаковать самостоятельно.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин добавил, что еще одна уловка, к которой часто прибегают продавцы, — расположение мелкого товара возле касс, чтобы посетители совершали импульсивные покупки, передает ФАН.

Ранее эксперты рассказали, как избежать ненужных трат во время распродаж в «черную пятницу».