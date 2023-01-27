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Приметы и советы

Появилось видео нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Александр Афонин
В мире
Появилось видео нападения на посольство Азербайджана в Тегеране
Фото: Unsplash

В Сети появился видеоролик, где показан момент вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. Соответствующие кадры были опубликованы в пятницу, 27 января.

На кадрах видно, что сперва в здание дипмиссии зашли два человека. После прохождения рамки металлодетектора один из них развернулся и выглянул на улицу. Мужчина сразу же забежал обратно в посольство.

Следом за ним зашел вооруженный человек, который сразу открыл огонь. В момент нападения люди, находящиеся в здании, попытались спрятаться в ближайших помещениях.

Когда нападавший подошел к одной из комнат, из противоположной двери выбежал охранник. Он попытался схватить мужчину сзади, но тот начал вырываться, параллельно продолжая стрелять.

Нападение на посольство Азербайджана было совершено утром 27 января. Вооружившись автоматом Калашникова, неизвестный убил начальника охраны и ранил еще двух сотрудников охранной службы.

Позже агентство Tasnim сообщило, что полиция Ирана задержала нападавшего. По его словам, преступление он совершил из-за личных и семейных проблем.

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