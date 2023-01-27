Сотрудники СК и ФСБ проводят обыск главного здания ФТС в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники Следственного комитета при поддержке оперативников ФСБ проводят обыск в здании Федеральной таможенной службы в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 27 января.

Рейд связан со вчерашним задержанием начальника центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева, сообщил Telegram-канал «112». Его задержали на рабочем месте по подозрению во взяточничестве.

По версии следователей, мужчина участвовал в преступной схеме, по которой предприниматели откатывали часть гонорара по господряду за помощь с заключением контрактов.

Вместе с Васильевым задержали и другого подозреваемого — предпринимателя, который дал должностному лицу взятку в размере 25 миллионов рублей.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, материалы для которого собрали сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что по подозрению во взяточничестве задержали начальника Управления по противодействию коррупции ФТС, генерала Дмитрия Мурышова. В тот же день задержали и подельников должностного лица. Всех троих арестовали до 8 февраля 2023 года.