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Сенатор Чижов заявил, что поставки танков на Украину не изменят баланс на поле боя

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Сенатор Чижов заявил, что поставки танков на Украину не изменят баланс на поле боя
Фото: Пресс-служба Совфеда

Баланс сил в ходе спецоперации на Украине не изменится из-за поставок западными странами танков. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

Сенатор уточнил, что речь идет не только о США и НАТО, но и о других странах, в частности, поставлять оружие собираются Норвегия с Финляндией.

— Понятно, что 30, 130 или 200 танков — они стратегический баланс на поле боя не изменят, — пояснил он.

Однако России придется прибавить усилия в противовес западным поставкам, передает слова Чижова РИА Новости.

До этого глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что польские власти направят на территорию украинского государства 60 боевых танков PT-91 Twardy. По его словам, также польские власти направят обещанные 14 танков Leopard 2.

В зоне спецоперации появится новейший российский робот «Маркер» уже в феврале этого года. Он может стать настоящей угрозой для натовских танков Abrams и Leopard. Что это за робот, чем он уникален и как будет уничтожать вражескую технику — в материале «Вечерней Москвы».

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