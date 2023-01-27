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Член СПЧ Поляков назвал НАТО «раковой опухолью» для человечества

Евгений Жуков
В мире
Член СПЧ Поляков назвал НАТО «раковой опухолью» для человечества
Фото: depositphotos

Профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член СПЧ при президенте России Леонид Поляков в пятницу, 27 января, заявил, что сегодня Североатлантический альянс стал организацией, который поддерживает нацизм.

— НАТО расширилась и по сути дела превратилась в раковую опухоль для человечества своими действиями в первую очередь на Украине. Я считаю, что рассматривать НАТО нужно с точки зрения того, что это организация, которая вписала себя в нацистский режим, который возник на Украине в результате государственного переворота, — заявил Поляков.

Эксперт также выразил мнение, что главными зачинщиками государственного переворота на Украине были Соединенные Штаты, передает РИА Новости.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что администрация Белого дома рада знать, что ветка газопровода «Северный поток — 2» уничтожена.

Помимо этого, Нуланд заявила, что Вашингтон готов пойти на смягчение санкций в отношении России ради серьезных переговоров по конфликту на Украине. В частности, Москве необходимо вывести войска с украинской территории и «вернуть земли».

Украина США НАТО
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