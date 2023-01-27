Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Германии заявили о пределе возможностей в поставке танков Украине

Евгений Жуков
В мире
В Германии заявили о пределе возможностей в поставке танков Украине
Фото: Pixabay

Германия не исключает новых решений по отправке военной техники украинской стороне, однако запасы танков в стране, которые могут быть поставлены Киеву, «подходят к границам». Об этом в пятницу, 27 января, рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

— Было бы абсурдно, если бы я сейчас исключил новые поставки танков. Но мой вопрос в следующем: откуда они возьмутся? Мы подходим к границам. У нас ведь еще есть обязательства в НАТО, — заявил министр.

Говоря о теме передачи Киеву вооружения, Писториус подчеркнул, что «сейчас не время для восторженных криков». По его словам, далеко не все население Германии единодушно одобряет это решение.

Кроме того, глава немецкого оборонного ведомства добавил, что поставки танков Вооруженным силам Украины не делают Германию стороной боевых действий.

— Согласно международному праву, мы в безопасности, так говорят нам все эксперты. Мы не нарушаем границы Российской Федерации. Мы не являемся активной стороной, так и останется впредь, — заключил Писториус.

Недавно Германия сообщила о своем решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Германия Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте