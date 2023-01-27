В Германии заявили о пределе возможностей в поставке танков Украине

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Германия не исключает новых решений по отправке военной техники украинской стороне, однако запасы танков в стране, которые могут быть поставлены Киеву, «подходят к границам». Об этом в пятницу, 27 января, рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

— Было бы абсурдно, если бы я сейчас исключил новые поставки танков. Но мой вопрос в следующем: откуда они возьмутся? Мы подходим к границам. У нас ведь еще есть обязательства в НАТО, — заявил министр.

Говоря о теме передачи Киеву вооружения, Писториус подчеркнул, что «сейчас не время для восторженных криков». По его словам, далеко не все население Германии единодушно одобряет это решение.

Кроме того, глава немецкого оборонного ведомства добавил, что поставки танков Вооруженным силам Украины не делают Германию стороной боевых действий.

— Согласно международному праву, мы в безопасности, так говорят нам все эксперты. Мы не нарушаем границы Российской Федерации. Мы не являемся активной стороной, так и останется впредь, — заключил Писториус.

Недавно Германия сообщила о своем решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».