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The Telegraph: Лондон может поставить Киеву самолеты, когда российские силы покинут Украину

Егор Провоторов
В мире
The Telegraph: Лондон может поставить Киеву самолеты, когда российские силы покинут Украину
Фото: Pixabay

Лондон может поставить Киеву боевые самолеты только если российские войска покинут территорию Украины. Об этом вечером в пятницу, 27 января, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники в королевских ВВС.

Собеседник издания сказал, что передача истребителей Украине «не является приоритетом» для военного командования Великобритании. В то же время подобные поставки могут произойти, если российские силы покинут территорию Украины и у украинских властей возникнет необходимость патрулировать воздушное пространство «в целях его защиты».

Вместе с этим руководство британской армии обеспокоено тем, что королевские ВВС и ВМС не вносят существенного вклада в поддержку украинской армии. По мнению военачальников, для обеспечения «победы Украины» необходимо деятельное участие всех видов вооруженных сил в вопросах поставок вооружений Киеву.

В свою очередь представители ВВС и ВМС Соединенного Королевства объясняют свою позицию тем, что их боевая техника требует для освоения гораздо больше времени, чем есть у украинских военнослужащих.

Накануне глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставке истребителей украинской стороне «не может быть и речи».

Украина Великобритания Истребители
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