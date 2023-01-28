Редкого воробьиного сычика встретили в комплексном заказнике «Зеленоградский»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Зеленоградский административный округ, Зеленоградский лесопарк Карта всех событий

Сотрудники Мосприроды сфотографировали воробьиного сычика в комплексном заказнике «Зеленоградский». Об этом в субботу, 28 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Хищная птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Она умеет мастерски скрываться среди ветвей деревьев и маскируется за счет своей окраски.

Длинна тела данного вида сычей составляет до 19 сантиметров, а вес может доходить до 75 граммов. При этом самки немного крупнее самцов. Эти птицы имеют буроватое оперение с белыми горошинами-пестринами и бурыми полосами на светлом брюшке, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также краснокнижного ястреба-перепелятника заметили специалисты Мосприроды на территории памятника природы «Щукинский полуостров». В столице эти птицы ведут оседлый образ жизни. Пары держатся постоянно в одном и том же гнезде в кронах деревьев по несколько лет.

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» в прошлом году выявили в столице более 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу Москвы. Выявление новых видов животных и растений, которые были обнаружены за последние три года, указывает на улучшение экологической обстановки.