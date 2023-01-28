Два истребителя ВВС разбились в Индии

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В штате Мадхья-Прадеш во время учений потерпели крушение два истребителя ВВС Индии — Су-30 и Mirage 2000. Об этом в субботу, 28 января, сообщает телеканал NDTV и агентство Ani.

Воздушные суда начали взлет с авиабазы в городе Гвалиор, после этого разбились в окрестностях города Морена. На борту Cу-30 находились два пилота, а Mirage 2000 — один. В настоящее время на место инцидента уже прибыли спасатели.

Агентство Ani со ссылкой на источник в Минобороны Индии сообщает, что жизням двух пилотов ничего не угрожает. На место, где обнаружен третий пилот, уже направляется вертолет ВВС.

Причины крушения еще предстоит выяснить.

Другой инцидент с крушением воздушного судна произошел 15 января в Непале. Самолет ATR 72 упал между старым и международным аэропортами в Покхаре. В момент крушения на борту находилось 72 человека, в том числе четыре россиянина. Инцидент привел к гибели всех находившихся на борту людей.