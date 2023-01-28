Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два истребителя ВВС разбились в Индии

Лейла Алиева
В мире
Два истребителя ВВС разбились в Индии
Фото: Unsplash

В штате Мадхья-Прадеш во время учений потерпели крушение два истребителя ВВС Индии — Су-30 и Mirage 2000. Об этом в субботу, 28 января, сообщает телеканал NDTV и агентство Ani.

Воздушные суда начали взлет с авиабазы в городе Гвалиор, после этого разбились в окрестностях города Морена. На борту Cу-30 находились два пилота, а Mirage 2000 — один. В настоящее время на место инцидента уже прибыли спасатели.

Агентство Ani со ссылкой на источник в Минобороны Индии сообщает, что жизням двух пилотов ничего не угрожает. На место, где обнаружен третий пилот, уже направляется вертолет ВВС.

Причины крушения еще предстоит выяснить.

Другой инцидент с крушением воздушного судна произошел 15 января в Непале. Самолет ATR 72 упал между старым и международным аэропортами в Покхаре. В момент крушения на борту находилось 72 человека, в том числе четыре россиянина. Инцидент привел к гибели всех находившихся на борту людей.

Индия Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте