Минобороны: Армия России нанесла поражение 86 подразделениям ВСУ на огневых позициях

Фото: Минобороны РФ

Российские авиация и артиллерия уничтожили 86 украинских подразделений, а также живую силу и технику противника в 124 районах. Об этом в субботу, 28 января, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, — передает Telegram-канал Минобороны РФ.

До этого стало известно, что армии России удалось сбить в воздухе украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике. Также в Донецке и в районе Валерьяновки было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

26 января экипаж БМПТ «Терминатор» уничтожил опорные пункты Вооруженных сил Украины в районе Кременной в Луганской народной республике. Сообщается, что обнаружить украинских бойцов в окопах помог боевой расчет беспилотников Западного военного округа.