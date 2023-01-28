FT: Инструктор ВСУ рассказал о сложностях вождения танка Leopard

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с проблемами при использовании новых танков Leopard 2, когда они поступят в страну. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в статье издания Financial Times.

— Это как ездить на автомобиле 1950-х годов, а потом пересесть в Porsche, — цитируют журналисты слова одного из инструкторов украинской армии.

В материале говорится, что немецкие танки более современные и сложные в эксплуатации, нежели советские аналоги, к которым привыкли украинцы. Такое обстоятельство создаст определенные трудности для ВСУ.

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что решение немецкого правительства отправить украинской стороне танки Leopard и разрешить другим государствам делать то же самое было «исторически неверным». По ее словам, данное решение было принято под давлением Вашингтона.

Недавно Германия сообщила о своем намерении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».