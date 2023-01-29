Диетологи назвали продукты, которые могут быть причиной морщин на лице

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Врачи-диетологи рассказали, что определенные продукты могут вызывать воспаление кожи. В последствии это приведет к преждевременному появлению морщин.

Также эти продукты могут привести к таким проблемам с кожей, как акне, отеки, потеря цвета, отечность и черные веки.

По словам специалистов, нужно отказаться от молочных продуктов, потому что они провоцируют акне. Кроме того, следует убрать из рациона сладости и глютеносодержащие продукты (к примеру, хлеб). Шпинат тоже может вызвать проблемы с кожей из-за большого количества йода в его составе.

Диетологи порекомендовали заменить арахис миндалем или кешью, сообщается в издании «Кубанские новости».

Каждая женщина мечтает о красивом и вечно молодом лице. Но с возрастом появляются морщины, отечность, ткани лица медленно опускаются вниз. О чем говорит отечность и как от нее избавиться, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург Мария Насонова.

Отечность лица — это одно из проявлений возрастных изменений, ухудшения микроциркуляции крови и оттока лимфы в тканях. Поначалу ее могут провоцировать нарушения питания, плохой сон, стресс и наследственные факторы.