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Соединенным Штатам предрекли «катастрофический сценарий» из-за поддержки украинских властей в конфликте с Россией. Об этом сказано в материале иранского новостного телеканала Press TV.

— США и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который американский президент Джо Байден назвал «третьей мировой войной», — написал автор статьи.

Отмечается, что поставки танков ВСУ нарушили обещания Запада. При этом опыт Америки во Вьетнаме и Афганистане показывает, что Вашингтон легко разжигает региональные конфликты, но затем с большими потерями из них выходит.

— Растущая поддержка ВСУ со стороны Штатов и НАТО создала стимул для России предпринять радикально агрессивные шаги, чтобы показать серьезность собственных «красных линий», — заключил обозреватель в публикации.

Слабость и некомпетентность Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны. Такое мнение высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Он заверил, что в роли президента вернет «мир через силу». Также политик подчеркнул, что если бы он был президентом США, то конфликта между Россией и Украиной не было бы.