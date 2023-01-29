Французский политик Филиппо заявил, что мир переживет бойкот Киевом Олимпиады в Париже

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал недовольство украинских властей из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что разочарован позицией МОК и Генассамблея Национального украинского олимпийского комитета 3 февраля рассмотрит возможность бойкота этих игр.

— Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это! — заявил французский политик на своей странице в соцсети Twitter, передает РИА Новости.

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление Украины, которая пригрозила отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, если МОК разрешит спортсменам из РФ и Белоруссии принимать в них участие.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал «Вечерней Москве», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к специальной операции» является абсурдным. По его словам, своими требованиями комитет вмешивается во внутреннюю политику РФ.