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Приметы и советы

Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу боевиков ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минометчики уничтожили под Авдеевкой группу боевиков ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Расчеты российских 120-миллиметровых минометов 2Б11 и 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» нанесли огневое поражение группе боевиков Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил группу пехотинцев противника. Разведчик передал артиллеристам координаты блиндажа, занятого украинскими военными. После этого по укреплению ВСУ был нанесен артиллерийский удар, сообщает РИА Новости.

Подразделения группы «Вагнер» взяли под контроль село Благодатное в Донецкой народной республике. Об этом 29 января сообщил руководитель ЧВК Евгений Пригожин. Этот населенный пункт находится к югу от города Соледар.

Российские авиация и артиллерия уничтожили 86 украинских подразделений, живую силу и технику противника в 124 районах. Об этом 28 января сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская армия продвигается в Донбассе, оперативно завершая окружение Артемовска (Бахмут — украинское название). Об этом 27 января сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, маршруты передвижения ВСУ почти все перекрыты на этом направлении.

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