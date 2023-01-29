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Песков объяснил, почему засекретили информацию о ситуации в экономике России

Александр Афонин
Общество
Песков объяснил, почему засекретили информацию о ситуации в экономике России
Фото: Администрация президента РФ

Информация о ситуации в экономике России не раскрывается для широкого круга людей из-за проводимой Западом гибридной войны. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее, — цитирует Пескова РИА Новости.

20 января посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники развязали гибридную войну против РФ на ее же территории. Дипломат отметил, что Вашингтон наживается на партнерах по Североатлантическому альянсу, «заставляя финансировать ренессанс ВПК США».

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на текущий момент происходящее на Украине свидетельствует о том, что война Запада с Москвой уже не гибридная, а почти настоящая. По его словам, такой исход событий западные страны планировали давно.

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