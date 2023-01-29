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«Капитуляция вслух»: пользователей Сети шокировали слова Зеленского о будущем Украины

Александр Афонин
В мире
«Капитуляция вслух»: пользователей Сети шокировали слова Зеленского о будущем Украины
Фото: flickr/statephotos

В конце января президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому телеканалу Sky News, где заявил, что США нужно передать танки до августа, иначе будет слишком поздно. Слова украинского лидера вызвали шок среди пользователей Twitter и породили активное обсуждение.

— Очень похоже на капитуляцию вслух, — написал один из пользователей.

Многие комментаторы отметили, что слова украинского президента показывают его обеспокоенность ситуацией. Если раньше он говорил о якобы победе Украины, то сегодня уже требует скорейших поставок вооружений. В то же время некоторые комментаторы заявили, что предоставление оружия на ситуацию не повлияет.

— Чем раньше они (танки — прим. «ВМ») прибудут, тем скорее россияне нейтрализуют их. Это плохо скажется на репутации НАТО, — цитирует одного из пользователей РИА Новости.

Американские танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Украины. Несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, двигатели этих танков «жадно поглощают» топливо, следовательно, для снабжения боевых машин придется создавать сложные логистические схемы. Какие еще трудности могут возникнуть у ВСУ с новыми танками, «ВМ» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

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