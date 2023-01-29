WSJ: На Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Чиновники западных стран считают, что в ситуации вокруг Украины время играет на стороне России. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает газета The Wall Street Journal.

Так, еще в 2022 году должностные лица на Западе считали, что чем дольше будут проходить боестолкновения, тем больше шансов у ВСУ одержать победу, утверждает издание.

Однако чем больше проходит времени, тем меньше становится уверенность союзников в подобном исходе конфликта. Западные чиновники боятся, что Россия способна одержать верх в любом затяжном противостоянии «на истощение», говорится в материале.

Тем не менее подобной точки зрения придерживаются далеко не все должностные лица, и единого мнения по этому вопросу на Западе пока нет, пишет WSJ.

Представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Подчеркивается, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО будет поставлять Украине оружие «столько, сколько потребуется». При этом США и Европа активно обсуждают поставки новых видов вооружения, в том числе и тяжелого. Какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».