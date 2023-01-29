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На Украине заявили о желании получить боевые самолеты от НАТО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине заявили о желании получить боевые самолеты от НАТО
Фото: shutterstock

Украина рассчитывает, что на очередной встрече министров обороны стран НАТО на базе «Рамштайн» партнеры примут решение о поставках боевой авиации. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, уже морально и физически устаревших, — сказал военный.

Игнат выразил надежду, что на следующей встрече НАТО все же утвердит поставки военной авиации на Украину, передают «Известия».

20 января министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что по итогам встречи на авиабазе «Рамштайн» участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок танков Leopard на Украину.

Однако позднее Германия сообщила о своем намерении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Оружие Авиация НАТО
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