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Al-Hadath: Неизвестные обстреляли колонну иранских грузовиков на границе Сирии и Ирака

Егор Провоторов
В мире
Al-Hadath: Неизвестные обстреляли колонну иранских грузовиков на границе Сирии и Ирака
Фото: Unsplash

Колонна иранских грузовиков с продовольственной помощью для сирийского население попала под обстрел на погранпереходе Бу-Кемаль на сирийско-иракской границе в воскресенье вечером. Об этом сообщает арабский телеканал Al-Hadath.

По информации журналистов, колонна состояла из 25 грузовиков, первая группа из четырех транспортных средств пересекла погранпереход. Неизвестные открыли огонь в момент, когда к КПП подъезжала вторая группа в составе трех грузовых автомобилей.

Авторы материала сообщили, что в результате инцидента есть пострадавшие, к месту происшествия направились машины скорой помощи. По информации телеканала Al Mayadeen, в результате атаки был нанесен только материальный ущерб.

Накануне официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер опроверг причастность Соединенных Штатов к ударам беспилотников по военным объектам, расположенным на территории Ирана.

До этого агентство IRNA сообщило, что склад с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье, 29 января, произошел взрыв, подвергся атаке беспилотников.

Иран Сирия грузовик
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