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Появились кадры уничтожения боекомплекта ВСУ самоходным минометом «Тюльпан»

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Появились кадры уничтожения боекомплекта ВСУ самоходным минометом «Тюльпан»
Фото: Минобороны РФ

Боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении был уничтожен бойцами первой Славянской бригады с помощью самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Об этом стало известно в понедельник, 30 января.

На кадрах можно увидеть, как после определения координат местонахождения противника оператор-корректировщик передает их минометному расчету. После этого 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия, спровоцировав подрыв боекомплекта украинских военных.

До этого стало известно, что армии России удалось сбить в воздухе украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике. Также в Донецке и в районе Валерьяновки было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

26 января экипаж БМПТ «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Сообщается, что обнаружить украинских бойцов в окопах помог боевой расчет беспилотников Западного военного округа.

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