Умерла исполнительница роли Уэнсдей в сериале «Семейка Аддамс» Лиза Лоринг

Фото: YouTube / Reality Check TV

Актриса Лиза Лоринг, которая сыграла Уэнсдей в оригинальном сериале «Семейка Аддамс», скончалась на 65-м году жизни. Об этом сообщила ее подруга Лор Джейкобсон.

По ее словам, причиной смерти стал инсульт.

— С большой печалью я сообщаю о смерти нашей подруги Лизы Лоринг. Четыре дня назад она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким давлением, — рассказала подруга знаменитости на своей странице в одной из социальных сетей.

Три дня актриса была подключена к аппаратам жизнеобеспечения. Семья артистки приняла тяжелое решение отключить Лоринг от них, после чего она умерла.

Лиза Лоринг стала популярна после съемок в сериале «Семейка Аддамс» в 1964 году. Через девять лет она приняла участие в продолжении сериала, а также снималась в таких картинах, как «Доктор Килдэр», «Дикая лагуна», «Как вращается мир» и других.

В 15 лет актриса вышла замуж за друга детства и родила дочь, однако через год они развелись. В 1981 году она снова вышла замуж за актера Дага Стивенсона, от него она родила еще одну дочь. Спустя два года этот брак также распался.