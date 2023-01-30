Посольство США предупредило своих граждан об опасности терактов в центре Стамбула

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Гражданам Соединенных Штатов Америки необходимо быть осторожными из-за возможных терактов в центре Стамбула на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе. Об этом в понедельник, 30 января, сообщило посольство США в Турции.

— Посольство США предупреждает граждан о возможных ответных атаках террористов, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль, — говорится на сайте диппредставительства.

По информации американского посольства, турецкие власти занимаются данной проблемой. Гражданам рекомендовано избегать толп, отслеживать сообщения в СМИ, обращать внимание на свое окружение.

Накануне склад с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотников. Уточняется, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

27 января полиция Израиля сообщила о нескольких пострадавших при теракте в синагоге в Иерусалиме. Террорист был нейтрализован. В результате теракта погибли по меньшей мере семь человек и десять пострадали.

23 ноября 2022 года произошел мощный взрыв у центральной автобусной станции Иерусалим. Через несколько минут в одном из рядом стоявших автобусов на той же станции произошел второй взрыв. Позже трех палестинцев задержали в городе в связи с инцидентами.