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Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в начале февраля

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в начале февраля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Обширный циклон пришел в Петербург в понедельник, 30 января. Потепление будет недолгим, в течение первой февральской недели похолодает до минус пяти градусов. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Синоптик пояснил, что влияние циклона на Санкт-Петербург продлится в течение двух дней. В это время в городе будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура будет плюсовой, но начнет снижаться к среде до небольших отрицательных показателей.

Оттепель покинет город уже с 1 на 2 февраля. Столбики термометров до конца недели будут колебаться от нуля до минус пяти градусов, передает издание «Невские новости».

30 января в Санкт-Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности. Водителям рекомендуется быть максимально аккуратными на дорогах из-за гололедицы, передает ФАН.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на следующей неделе в столице ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни.

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