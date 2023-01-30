Степан Орлов: Усиление столичного фармсектора стало возможным благодаря действенным мерам поддержки

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Реализация действенных мер поддержки промышленности позволила усилить фармацевтический сектор столицы. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

— Завод «Велфарм», который открыт на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Алабушеве, — один из результатов той большой работы, которую ведут мэр Москвы Сергей Собянин и правительство города, создавая особые условия для развития промышленности и усиления в тех отраслях, которые имеют стратегическое значение для жизни как столицы, так и страны в целом, — поделился он.

На развитие предприятий выделяются льготные условия по налогам, которые предприятия получают в случае размещения производства в ОЭЗ, а также льготные кредиты. В частности, в создание вышеуказанного завода инвестор вложил четыре миллиарда рублей, при этом 1,5 миллиарда рублей федеральный Фонд развития промышленности предоставил предприятию в виде льготных займов. Также столичные власти компенсировали еще и часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам — на общую сумму свыше 1,6 миллиарда рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

26 января глава города и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняли участие в запуске первой линии производства твердых лекарственных препаратов на новом заводе в Зеленограде. Новый завод расположился на площадке особой экономической зоны (ОЭС) «Технополис «Москва».