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Активные граждане выбрали название третьего электросудна

Лейла Алиева
Город
Активные граждане выбрали название третьего электросудна
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 18,6 участников проекта «Активный гражданин» назвали третье электросудно «Сетунь». Об этом в понедельник, 30 января, рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

— При выборе названий электросудов жители столицы предложили опираться на названия московских рек. На сегодняшний день уже три судна с речными именами были спущены на воду. Уже в этом году к началу речной навигации в тестовом режиме они начнут свою работу, — говорится в сообщении.

«Сетунь» названа в честь одноименной реки на западе столицы, которая протекает в основном в открытом русле и по сохранившейся долине. В долине реки находятся редкие виды птиц и растений (ландыш, колокольчики, орхидеи). Часть речной долины занята природным памятником — Матвеевским лесом.

25 января в столице прошло первое тестовое испытание речного пассажирского судна «Сетунь». В ходе испытания запуск электрических систем «Сетуни» прошел штатно, аккумуляторные батареи и двигатели продемонстрировали бесперебойную работу.

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