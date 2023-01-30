Онколог рассказала о вреде ультрафиолетовых ламп для сушки ногтей
Вред от частого посещения солярия давно доказан, но ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей до сих пор считались безопасными. Тем не менее принцип их действия имеет много общего с принципом работы солярия. Об этом рассказала врач-онколог Мария Гринберг.
Эксперт пояснила, что некоторые лампы для сушки ногтей действительно испускают ультрафиолетовое излучение типа А, которое может приводить к более быстрому старению кожи и ногтей и повышать риск возникновения рака. Но если источником света в технологии нанесения гель-лаков является LED-лампа, то вероятность развития рака, например, меланомы, крайне мала. Такой тип ламп считается безопасным. Они не провоцируют рост раковых клеток и не вызывают гиперпигментацию кожи, передает МИР 24.
До этого директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев сообщил, что некоторые виды онкологических заболеваний являются наследственными. Эксперт уточнил, что речь идет о раке молочной железы и яичников. Вероятность наследования этих заболеваний составляет 50 процентов, передает Nation news.
Недавно ученые назвали продукты, которые увеличивают реальные риски онкологии.