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Приметы и советы

Онколог рассказала о вреде ультрафиолетовых ламп для сушки ногтей

Ирина Игнатенко
Общество
Онколог рассказала о вреде ультрафиолетовых ламп для сушки ногтей
Фото: Unsplash

Вред от частого посещения солярия давно доказан, но ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей до сих пор считались безопасными. Тем не менее принцип их действия имеет много общего с принципом работы солярия. Об этом рассказала врач-онколог Мария Гринберг.

Эксперт пояснила, что некоторые лампы для сушки ногтей действительно испускают ультрафиолетовое излучение типа А, которое может приводить к более быстрому старению кожи и ногтей и повышать риск возникновения рака. Но если источником света в технологии нанесения гель-лаков является LED-лампа, то вероятность развития рака, например, меланомы, крайне мала. Такой тип ламп считается безопасным. Они не провоцируют рост раковых клеток и не вызывают гиперпигментацию кожи, передает МИР 24.

До этого директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев сообщил, что некоторые виды онкологических заболеваний являются наследственными. Эксперт уточнил, что речь идет о раке молочной железы и яичников. Вероятность наследования этих заболеваний составляет 50 процентов, передает Nation news.

Недавно ученые назвали продукты, которые увеличивают реальные риски онкологии.

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