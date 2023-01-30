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Die Welt: Шольц вышел из себя после вопроса о поставках Украине истребителей

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Die Welt: Шольц вышел из себя после вопроса о поставках Украине истребителей
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц резко отреагировал на вопрос журналистов по теме Украины. Об этом пишет Die Welt.

Германского лидера во время визита в Латинскую Америку попросили дать комментарий по заявлению лидера партии СДПГ Заскии Эксен — она не исключила поставки Киеву немецких боевых самолетов.

— В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано, — ответил на это канцлер.

Шольц считает, что на первый план в настоящее время выходят внутриполитические мотивы вместо поддержки Украины, цитирует сообщение РИА Новости.

До этого германский лидер заявил, что Берлин не планирует поставлять Украине истребители, такой вопрос даже не стоит на повестке дня. По мнению главы государства, непрекращающиеся дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие немцев к решениям своих властей.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», получит ли Украина ракеты и истребители от Запада. По его словам, любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — истребителей и ракет — это согласованный с Западом ход.

Украина Германия Истребители Олаф Шольц
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