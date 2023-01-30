Bild: Ведомство Шольца организовало слежку за Бербок после слов о войне с Россией

Фото: МИД РФ

Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца организовало слежку за главой немецкого МИД Анналеной Бербок. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Bild.

— В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются, — сказал неназванный источник издания.

Уточняется, что причиной слежки за действиями министра стали ее слова о «войне с Россией». Издание утверждает, что Шольц старается не критиковать министров, которыми он сам недоволен. Однако действия Бербок и ее заявления все чаще встречают волну негатива как в обществе, так и в политических кругах.

Бербок на заседании ПАСЕ 24 января сказала, что европейские страны «ведут войну против России». Она призвала Европу больше помогать украинским властям.

При этом МИД Германии по поводу слов министра заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон конфликта.

Позже представитель немецкого МИД заявил, что словами о «войне с Россией» Бербок рассчитывала подчеркнуть сплоченность западных стран в вопросе, касающемся поддержки Украины. Подчеркивается, что министр не ставила перед собой цель спровоцировать дискуссии в том виде, в котором они «присутствуют в некоторых социальных сетях».