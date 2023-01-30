Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны заявило об остановке военно-биологических программ США на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны заявило об остановке военно-биологических программ США на Украине
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Содействие Минобороны России помогло остановить работу военно-биологических программ США на территории Украины. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

— Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины, — сказал он.

Кириллов добавил, что Пентагон из-за остановки операций на Украине начал переносить свои наработки в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно с этим США наращивают сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Telegram-канал Минобороны.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что начатые американцами на Украине тренировки с возбудителями особо опасных инфекций являются очень тревожным знаком для всего мира.

Эксперт напомнил, что сами Соединенные Штаты запрещают проведение подобных экспериментов на территории своей страны во избежание распространения опасных инфекций.

Украина Россия США Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте