Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Содействие Минобороны России помогло остановить работу военно-биологических программ США на территории Украины. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

— Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины, — сказал он.

Кириллов добавил, что Пентагон из-за остановки операций на Украине начал переносить свои наработки в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно с этим США наращивают сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Telegram-канал Минобороны.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что начатые американцами на Украине тренировки с возбудителями особо опасных инфекций являются очень тревожным знаком для всего мира.

Эксперт напомнил, что сами Соединенные Штаты запрещают проведение подобных экспериментов на территории своей страны во избежание распространения опасных инфекций.