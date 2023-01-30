Число погибших при теракте в мечети в Пакистане выросло до 32

Фото: Unsplash

Число погибших при теракте в мечети пакистанского города Пешавар возросло до 32. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает со ссылкой на чиновников телеканал Geo.

По сведениям издания, число пострадавших при теракте на данный момент составляет 147 человек. До этого сообщалось о 28 погибших и 150 пострадавших.

30 января около 13:40 (11:40 по московскому времени — прим. «ВМ») во время молитвы в мечети террорист-смертник осуществил взрыв. По данным очевидцев, большая часть собравшихся — представители полиции, армии и подразделений саперов. Уточняется, что после взрыва часть мечети обрушилась.

Еще один теракт произошел 28 января в городе Давида в Иерусалиме, где неизвестный открыл стрельбу по мирному населению. В результате произошедшего два человека получили ранения, самого стрелка нейтрализовали.

До этого полиция Израиля сообщила о теракте в синагоге Иерусалима. В результате атаки погибли по меньшей мере семь человек и десять пострадали.