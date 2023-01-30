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Приметы и советы

РАНХиГС выпустила рекомендации для чиновников по общению с населением

Александр Афонин
Общество
РАНХиГС выпустила рекомендации для чиновников по общению с населением
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выпустила сборник рекомендаций для чиновников, в котором даны советы по общению с населением.

— Канцелярит — вирус, поддающийся лечению, если оздоравливаться осознанно: понимать, что и в какой ситуации требует замены; ориентироваться на единственную цель — донести мысль ясно для аудитории без опыта контакта со стилем официальных документов, — говорится в тексте сборника «Министерство доверия: как государству общаться с гражданами».

В сборнике собраны рекомендации по общению на «понятном языке», советы по получению доверия граждан и так далее. Как отмечают авторы материала, данная работа поможет узнать, как избежать неприязни при взаимодействии госструктур и граждан, а также о том, как наладить контакты, отмечается на сайте РАНХиГС.

В 2022 году Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. По мнению авторов законопроекта, он направлен на модернизацию механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного.

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