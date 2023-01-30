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В Британии допустили отправку танков Challenger на Украину до лета

Александр Афонин

Сюжет: 

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В Британии допустили отправку танков Challenger на Украину до лета
Фото: shutterstock

Британские танки Challenger 2 могут прибыть на Украину уже до лета, однако точные сроки из-за соображений безопасности назвать нельзя. Об этом в понедельник, 30 января, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

— Очевидно, из соображений безопасности я не могу назвать точные сроки... Я могу сказать, это будет до лета, в мае или ближе к Пасхе, — сказал он.

Министр уточнил, что перед отправкой машин сперва будущему экипажу необходимо пройти обучение по индивидуальной работе на танке. После этого военнослужащие будут тренироваться в подразделениях. Только после полного обучения вооружение может быть отправлено на Украину, передает РИА Новости.

До этого заместитель главы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что правительство Великобритании планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта. Он также отметил, что до этого времени солдаты ВСУ будут проходить интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию машин.

«Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию. По его мнению, эти машины не имеют уникальных характеристик.

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