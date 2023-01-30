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Макрон допустил отправку самолетов на Украину

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Макрон допустил отправку самолетов на Украину
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает вероятность реализации поставок самолетов Украине.

— Мы по определению ничего не исключаем, — сказал глава государства по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Однако Макрон добавил, что Украина не должна осуществлять удары по российской территории с помощью орудий, которые ей поставляют страны Запада, передает РИА Новости.

С требованием предоставить украинским войскам самолеты 25 января выступил президент Украины Владимир Зеленский. По итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он подчеркнул, что Запад «должен открыть поставки» также дальнобойных ракет для Киева.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — это согласованный с Западом ход. По его словам, ни одно заявление киевских властей не обходится без предварительной коррекции со стороны западных покровителей.

Украина Франция Эммануэль Макрон Самолеты
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