Нилов: Признание инвалидности могут получить оформившие контракты с Минобороны добровольцы

Фото: пресс-служба Госдумы

Новые правила признания инвалидности коснутся участников добровольческих отрядов, которые официально оформили контракт с Минобороны России. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— В данном случае речь идет о лицах, добровольно оказывающих содействие (выполнению задач Вооруженных сил РФ — прим. «ВМ»), находящихся в официальных отношениях, юридически значимых, с Министерством обороны, — сказал он.

Депутат добавил, что для признания инвалидности у добровольцев необходимо документально установить участие человека в спецоперации. Это связано с тем, что после получения ранений определяется индивидуальная программа реабилитации, осуществляется предоставление протезов и так далее, передает ТАСС.

До этого российское правительство включило в список причин инвалидности увечья и заболевания, которые были получены при службе в добровольческом формировании. Таким образом пункт о правилах признания лица инвалидом будет дополнен новым подпунктом.